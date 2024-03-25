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Филип Озобич
Статистика
Филип Озобич - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 1991 (35), Беловар
#19 | Полузащитник
178 см | 67 кг
Азербайджан | Хорватия
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Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Азербайджан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 1
25.03.2024
Болгария
83' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 0
22.03.2024
Монголия
1' - 59'
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