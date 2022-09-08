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    Филип Озобич - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Озобич
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Родной город Беловар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1991 (31 год)
    Рост 178
    Вес 67
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Гент 2:0
    (5:3)п         		Карабах Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 1' -69' Нант (Нант) 2:1 Карабах (Агдам)
    56'
    13.10.2022 62' -90' Карабах (Агдам) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    06.10.2022 90' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:3 Карабах (Агдам)
    15.09.2022 1' -62' Карабах (Агдам) 3:0 Нант (Нант)
    60'
    08.09.2022 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Карабах (Агдам)
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