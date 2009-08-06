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    Дарраг Райан - статистика

    Защитник
    Имя Дарраг
    Фамилия Райан
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Какфилд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент Патрикс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2009 76' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Сент Патрикс (Дублин)
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