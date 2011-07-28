Брендан Кларк - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Брендан
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Брендан
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слиго Роверс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2011
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Слиго Роверс (Слиго)