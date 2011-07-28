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    Брендан Кларк - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Брендан
    Фамилия Кларк
    Команда Слиго Роверс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слиго Роверс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2011 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Слиго Роверс (Слиго)
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