Хосе Мануэль Руеда - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хосе Мануэль
|Фамилия
|Руеда
|Команда
|Понферрадина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1988 (35 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Хосе Мануэль
|Фамилия
|Руеда
|Команда
|Понферрадина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1988 (35 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барселона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2009
|46' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Барселона (Барселона)