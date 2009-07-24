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    Виктор Эспасандин - статистика

    Имя Виктор
    Фамилия Эспасандин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барселона 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2009 46' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Барселона (Барселона)
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