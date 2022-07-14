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    Юрий Кендыш - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Фамилия Кендыш
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1990 (32 года)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рига 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
    47'
    03.08.2022 69' -90' Рига (Рига) 1:1 Жил Висенте (Барселуш)
    28.07.2022 74' -90' Рига (Рига) 2:1 Ружомберок (Ружомберок)
    21.07.2022 80' -90' Ружомберок (Ружомберок) 0:3 Рига (Рига)
    14.07.2022 1' -84' Рига (Рига) 2:0 Дерри Сити (Дерри)
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