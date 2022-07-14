Юрий Кендыш - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Кендыш
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1990 (32 года)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Кендыш
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|47'
|03.08.2022
|69' -90'
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)
|28.07.2022
|74' -90'
|Рига (Рига)
|2:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|21.07.2022
|80' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:3
|Рига (Рига)
|14.07.2022
|1' -84'
|Рига (Рига)
|2:0
|Дерри Сити (Дерри)