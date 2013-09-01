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    Мусавенгоси Мгуни - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Мусавенгоси
    Фамилия Мгуни
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 195
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2013 79' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Металлург (Донецк)
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