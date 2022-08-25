Максим Коваль - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Коваль
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Максим
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Коваль
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 47'
|Шериф
|0:1
|Ницца
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|06.10.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|15.09.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.09.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|2'
|25.08.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)