Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Burhan Ersoy - статистика

Карагюмрюк
#24 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
3 : 0
12.04.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
2 : 1
05.04.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Карагюмрюк
2 : 0
13.03.2026
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Газиантеп
1 : 1
08.03.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
3 : 1
27.02.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
0 : 0
22.02.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
3 : 2
16.02.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
2 : 1
31.01.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Карагюмрюк
1 : 3
24.01.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
17.01.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Аланьяспор
2 : 0
21.12.2025
Карагюмрюк
87' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 1
14.12.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Главные новости
Ничья «Спартака», «Зенит» – лидер, отстранение Роналду и другие новости
01:55
«Мы играли против 14 человек»: Кордоба – о поражении «Краснодара» от «Зенита»
01:19
7
Истеричный поступок Моуринью после победы над «Вильярреалом»
00:45
Определен игрок «Спартака», который подставил Максименко под удаление в Самаре
00:41
1
ФотоВинисиус чуть не выдрал волосы сопернику и получил красную
00:03
1
Интервью Мусаева после домашнего поражения «Краснодара» от «Зенита»
00:01
Примера. «Реал» победил «Вильярреал» (1:0), несмотря на удаление Винисиуса
Вчера, 23:59
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Ле Ман» (3:1), ассист Головина не помог «Монако» победить (2:2)
Вчера, 23:46
Корнеев оценил трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 23:31
Соболев: «Хорошо, что не назначили пенальти, а то нытья было бы на всю страну опять»
Вчера, 22:30
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+