Саулюс Миколюнас - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Саулюс
|Фамилия
|Миколюнас
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Саулюс
|Фамилия
|Миколюнас
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жальгирис
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|42'