Статистика по турнирам

Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Чемпионат Украины 2009/2010 Товарищеские матчи 2008