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Саулюс Миколюнас
Статистика
Саулюс Миколюнас - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1984 (42), Вильнюс
#13 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Литва
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига Европы 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жальгирис
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Лудогорец
1 : 0
18.08.2022
Жальгирис
1' - 90'
42'
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