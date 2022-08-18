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    Саулюс Миколюнас - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Саулюс
    Фамилия Миколюнас
    Команда Жальгирис
    Состав Основной
    Родной город Вильнюс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жальгирис 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2022 1' -90' Лудогорец (Разград) 1:0 Жальгирис (Вильнюс)
    42'
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