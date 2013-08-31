Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андриан Пуканыч - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Андриан
    Отчество Николаевич
    Фамилия Пуканыч
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2013 1' -46' Говерла (Ужгород) 1:2 Ворскла (Полтава)
    • Читайте нас: 
    11