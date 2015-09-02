Кирилл Морыганов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Морыганов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Морыганов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|3:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|12.10.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Томь-2 (Томск)
|02.10.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|29.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|22.09.2015
|1' -33'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|19.09.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|3:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|12.09.2015
|1' -46'
|Якутия (Якутск)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|02.09.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Якутия (Якутск)