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Ла Лига 2026/2027
Команды
Вильярреал
Carlos Macia
Статистика
Carlos Macia - статистика
Вильярреал
#16 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 8 тур
Реал
1 : 0
10.10.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
87' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
80' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 8 тур
Реал
1 : 0
10.10.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
87' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
80' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
79' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
2 : 2
16.08.2026
Вильярреал
56' - 90'
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