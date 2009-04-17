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    Вячеслав Рафиков - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Фаильевич
    Фамилия Рафиков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 марта 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2009 81' -90' 2:0 Ротор (Волгоград)
    17.04.2009 73' -83' Ротор (Волгоград) 1:2 Машук-КМВ (Пятигорск)
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