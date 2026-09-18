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Серия А 2026/2027
Команды
Монца
Yvan Maye
Статистика
Yvan Maye - статистика
Монца
#5 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
90' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Суперкубок Италии 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
90' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
81' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
Был в запасе
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