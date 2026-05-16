Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

M. Ishuayed Sanchez - статистика

Серветт
#38
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серветт
12
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Цюрих
0 : 2
16.05.2026
Серветт
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Серветт
2 : 0
12.05.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Люцерн
3 : 3
09.05.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Грассхоппер
0 : 2
03.05.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Янг Бойз
1 : 1
12.04.2026
Серветт
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Серветт
3 : 0
06.04.2026
Люцерн
1' - 87'
85'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
5 : 0
21.03.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Базель
3 : 1
15.03.2026
Серветт
1' - 56'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Серветт
2 : 1
07.03.2026
Цюрих
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
59' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
0 : 0
28.02.2026
Сьон
55' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Серветт
1 : 1
21.02.2026
Санкт-Галлен
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Санкт-Галлен
2 : 4
25.01.2026
Серветт
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Базель
1 : 1
20.12.2025
Серветт
1' - 88'
85'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лугано
4 : 2
14.12.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
0 : 1
06.12.2025
Серветт
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
4 : 4
30.11.2025
Янг Бойз
1' - 66'
Главные новости
Федотов прокомментировал удаление Максименко в матче с «Крыльями Советов»
19:09
2
«Факел» повторил стыдный антирекорд РПЛ
18:21
2
Максименко удалился на 24-й минуте матча против «Крыльев Советов»
18:03
11
Заявление тренера «Факела» после 0:5 от «Локо»
17:41
1
РПЛ. «Локомотив» не пожалел «Факел» в Воронеже (5:0), у Комличенко дубль
17:07
17
Мостовой ответил на предложение стать перым помощником Мусаева в «Краснодаре»
16:55
6
Игдисамов – о сроках восстановления Акинфеева: «Не можем обмануть физиологию»
16:37
2
Евсеев сделал заявление после 0:4 от «Оренбурга»
16:09
2
Мостовой – о своей трансферной стоимости: «С агентом Мендешем была бы однозначно больше 100 миллионов»
15:48
5
Роналду отстранили от сборной Португалии и лишили капитанской повязки
15:30
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+