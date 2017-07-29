Самуэль Хольмен - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Хольмен
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Хольмен
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2017
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Динамо (Москва)