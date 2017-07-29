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    Самуэль Хольмен - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Хольмен
    Команда Истанбул Башакшехир
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июня 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2017 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:0 Динамо (Москва)
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