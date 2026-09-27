Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Насьональ
Fernando Nava
Статистика
Fernando Nava - статистика
Насьональ
#17 | Полузащитник
Боливия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 3
12.09.2026
Алверка
Был в запасе
Статистика по турнирам
Боливия. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Португалия. Примейра 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 3
12.09.2026
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Спортинг
2 : 0
05.09.2026
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 3
30.08.2026
Эштрела
Был в запасе
Главные новости
«Краснодар» нарушил регламент РПЛ – проведение матча с «Зенитом» оказалось под угрозой
14:09
10
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
13:40
Шейхи из ОАЭ могут избавиться от «Манчестер Сити»
13:32
1
Экс-вратарь «Спартака» – о матчах с украинскими командами: «Меня втаптывали в ворота, наносили физические увечья»
13:20
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
13:11
1
Дзюба и Слуцкий в паре поучаствуют в популярном реалити-шоу
13:00
3
Мостовой объяснил, каким должен быть идеальный футбольный тренер
12:49
7
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
11:58
9
Роналду, Месси и 3 игрока «Реала» – в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
11:51
Игдисамов честно ответил, согласовывался ли с Акинфеевым трансфер Бориско в ЦСКА
11:36
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+