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Сьенсиано
Карлос Кабельо
Трансферы
€ 500 тыс
Карлос Кабельо - трансферы
Сьенсиано
22 сентября 1997 (29)
#22 | Защитник
175 см
Перу
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07.01.21 / 22.07.21
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