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    Даниэль Фрик - статистика

    Имя Даниэль
    Фамилия Фрик
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июня 1978 (44 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2010 1' -79' Шотландия 2:1 Лихтенштейн
    47' 67'
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