Брис Мобле - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Брис
|Фамилия
|Мобле
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Имя
|Брис
|Фамилия
|Мобле
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гренобль
|2
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|17.04.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|2:2
|Сошо (Монбельяр)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|03.04.2010
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.03.2010
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)