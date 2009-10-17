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    Брис Мобле - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Брис
    Фамилия Мобле
    Команда Гренобль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 декабря 1989 (33 года)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гренобль 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    17.04.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 2:2 Сошо (Монбельяр)
    10.04.2010 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    03.04.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    27.03.2010 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    17.10.2009 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 2:0 Гренобль (Гренобль)
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