Махамане Траоре - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Махамане
|Отчество
|Абдрахме
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|66
|Имя
|Махамане
|Отчество
|Абдрахме
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гавр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2009
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|04.10.2008
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|1:2
|Ле Ман (Ле Ман)
|13.09.2008
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Гавр (Гавр)