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    Махамане Траоре - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Махамане
    Отчество Абдрахме
    Фамилия Траоре
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гавр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2009 Был в запасе Гавр (Гавр) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    04.10.2008 Был в запасе Гавр (Гавр) 1:2 Ле Ман (Ле Ман)
    13.09.2008 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Гавр (Гавр)
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