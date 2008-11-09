Максим Партуш - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Партуш
|Команда
|Кретель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Вес
|70
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Партуш
|Команда
|Кретель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2009
|90' -90'
|Нант (Нант)
|1:4
|ПСЖ (Париж)
|09.11.2008
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Лилль (Лилль)