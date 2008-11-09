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    Максим Партуш - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Партуш
    Команда Кретель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 1990 (32 года)
    Рост 172
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2009 90' -90' Нант (Нант) 1:4 ПСЖ (Париж)
    09.11.2008 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:0 Лилль (Лилль)
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