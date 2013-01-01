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Клеман Гренье
Статистика
Клеман Гренье - статистика
Завершил карьеру
7 января 1991 (35), Анноне
#19 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Франция
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