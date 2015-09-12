Сергей Селистровский - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Селистровский
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1988 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Селистровский
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1988 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2015
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|3:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|12.09.2015
|80' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Динамо (Барнаул)