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    Сергей Селистровский - статистика

    #55 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Селистровский
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 марта 1988 (34 года)
    Рост 172
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2015 Был в запасе Иртыш (Омск) 3:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    12.09.2015 80' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Динамо (Барнаул)
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