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    Александр Русских - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Русских
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 170
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2006 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Луч (Владивосток)
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