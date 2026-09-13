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Бразилия. Серия А
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Ботафого
José Kadir
Статистика
José Kadir - статистика
Ботафого
#37 | Нападающий
Панама
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
48' - 90'
73'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Бразилия. Серия А 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
14
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
48' - 90'
73'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
63' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
82' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
79' - 90'
90'
90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
1' - 46'
32'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
Был в запасе
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