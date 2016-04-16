Юрий Недашковский - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Недашковский
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Недашковский
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак К
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)