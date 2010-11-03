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Максим Рыбалко - статистика

Завершил карьеру
1 сентября 1981 (45), Омск
#3 | Защитник
183 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
14
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2 : 0
03.11.2010
Иртыш
1' - 83'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Иртыш
1 : 1
27.10.2010
Шинник
1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Иртыш
1 : 4
24.10.2010
Динамо Бр
69' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2 : 1
17.10.2010
Иртыш
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2 : 0
14.10.2010
Иртыш
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Иртыш
1 : 0
06.10.2010
Урал
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Иртыш
1 : 1
28.09.2010
Волга
54' - 90'
76'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Иртыш
0 : 0
25.09.2010
КАМАЗ
1' - 90'
74'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1 : 1
14.09.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
11.09.2010
Иртыш
1' - 85'
29'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Иртыш
0 : 3
31.08.2010
Луч
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Салют
1 : 0
24.08.2010
Иртыш
64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2 : 1
21.08.2010
Иртыш
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1 : 4
13.08.2010
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2 : 0
10.08.2010
Ротор
1' - 74'
38'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2 : 0
15.06.2010
Балтика
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0 : 2
12.06.2010
Сочи
Был в запасе
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