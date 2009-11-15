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    Денис Похилый - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Владимирович
    Фамилия Похилый
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июля 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2009 1' -46' Мордовия (Саранск) 1:0 Иртыш (Омск)
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