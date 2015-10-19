Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Кубок ПФЛ 2009 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009