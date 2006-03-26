|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|16.07.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|12.07.2006
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|05.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|07.05.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|23.04.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|16.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|08.04.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|01.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|26.03.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Шинник (Ярославль)