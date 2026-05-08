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Италия. Серия B
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Виртус Энтелла
Ovidijus Šiaulys
Статистика
Ovidijus Šiaulys - статистика
Виртус Энтелла
#99 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виртус Энтелла
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
08.05.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
25.04.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
11.04.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Мантова
1 : 0
06.04.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Виртус Энтелла
3 : 0
22.03.2026
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Пескара
3 : 0
18.03.2026
Виртус Энтелла
40' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
15.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.03.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
03.03.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Монца
2 : 0
27.02.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Виртус Энтелла
1 : 3
21.02.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Палермо
3 : 0
14.02.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
10.02.2026
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
1 : 1
07.02.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
31.01.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Юве Стабиа
1 : 0
24.01.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Сампдория
1 : 1
16.01.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
10.01.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
21.12.2025
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Каррарезе
3 : 1
14.12.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
08.12.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
3 : 2
29.11.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
22.11.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
0 : 0
08.11.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
01.11.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Фрозиноне
4 : 0
28.10.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
25.10.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
17.10.2025
Сампдория
Был в запасе
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