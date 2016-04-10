Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Леонид Петрик - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Леонид
    Отчество Станиславович
    Фамилия Петрик
    Команда Коломна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1989 (33 года)
    Рост 177
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карелия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 46' -90' Домодедово (Москва) 2:2 Карелия (Петрозаводск)
    • Читайте нас: 
    11