Леонид Петрик - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Петрик
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Петрик
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|46' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)