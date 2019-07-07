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    Рустем Мухаметшин - статистика

    Полузащитник
    Имя Рустем
    Отчество Наилевич
    Фамилия Мухаметшин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 1 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 1' -90' Мордовия (Саранск) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
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