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    Никита Саталкин - статистика

    #87 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Владимирович
    Фамилия Саталкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 октября 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 81
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1
    (3:5)п    		 Ахмат (Грозный)
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