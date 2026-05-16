Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

C. Lungoyi - статистика

Газиантеп
#11
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
21
1
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Газиантеп
1 : 2
16.05.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 80'
59'
Турция. Суперлига, 33 тур
Гезтепе
2 : 1
09.05.2026
Газиантеп
86' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантеп
0 : 2
01.05.2026
Бешикташ
66' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
3 : 0
25.04.2026
Газиантеп
1' - 90'
36'
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Ризеспор
2 : 1
13.04.2026
Газиантеп
1' - 78'
70'
77'
Турция. Суперлига, 28 тур
Газиантеп
1 : 1
04.04.2026
Аланьяспор
1' - 89'
80'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
1' - 87'
45'
Турция. Суперлига, 25 тур
Газиантеп
1 : 1
08.03.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
68'
Турция. Суперлига, 24 тур
Самсунспор
0 : 0
01.03.2026
Газиантеп
1' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 23 тур
Газиантеп
1 : 2
22.02.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коджаэлиспор
3 : 0
15.02.2026
Газиантеп
1' - 90'
78'
Турция. Суперлига, 21 тур
Газиантеп
2 : 1
09.02.2026
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
01.02.2026
Газиантеп
85' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 1
25.01.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Галатасарай
1 : 1
17.01.2026
Газиантеп
90' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 1
22.12.2025
Газиантеп
46' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Газиантеп
0 : 1
14.12.2025
Гезтепе
74' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
2 : 2
08.12.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
1 : 2
29.11.2025
Эюпспор
1' - 65'
64'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 3
22.11.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 0
03.11.2025
Газиантеп
90' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
0 : 4
27.10.2025
Фенербахче
1' - 67'
Главные новости
Черчесов прокомментировал срыв трансфера Самородова в «Спартак»
12:43
Быстров: «Говорить «Спартак» и «претендент на чемпионство» можно только в Comedy Club»
12:00
1
ВидеоРоналду порадовался за саудовских игроков и позировал рядом с огромным тортом
11:51
Бышовец оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в очном матче
11:34
2
В «Спартаке» сообщили об интересе к Угальде
11:25
2
Стало известно, есть ли в «Спартаке» бан на российских тренеров
10:58
1
Орлов раскритиковал современных комментаторов
10:50
4
Радимов заявил о возвращении «Спартака» к базовым настройкам
10:22
4
Корнеев сказал, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»
10:04
4
В «Спартаке» оценили готовность команды к борьбе за чемпионство
09:49
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+