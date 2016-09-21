Андрей Рыжиков - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Рыжиков
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шебекино
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 марта 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Рыжиков
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шебекино
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 марта 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергомаш
|1
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
(3:5)п
|Уфа (Уфа)