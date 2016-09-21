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    Андрей Рыжиков - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Викторович
    Фамилия Рыжиков
    Команда Энергомаш
    Состав Основной
    Родной город Шебекино
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 марта 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергомаш 1 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Энергомаш (Белгород) 1:1
    (3:5)п    		 Уфа (Уфа)
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