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Италия. Серия B
Команды
Бари
Riccardo Burgio
Статистика
Riccardo Burgio - статистика
Бари
#3 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 35 тур
Бари
0 : 3
18.04.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 2
15.02.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Бари
0 : 0
11.02.2026
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Бари
0 : 3
30.01.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Чезена
1 : 2
24.01.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Бари
0 : 1
17.01.2026
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Каррарезе
1 : 0
10.01.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
1 : 1
27.12.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Бари
1 : 2
19.12.2025
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Зюйдтироль
0 : 0
13.12.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Бари
1 : 1
08.12.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Юве Стабиа
0 : 0
04.12.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
5 : 0
29.11.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Бари
2 : 3
22.11.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 1
07.11.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Бари
1 : 0
02.11.2025
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Бари
1 : 0
26.10.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Реджана 1919
3 : 1
18.10.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
2 : 1
04.10.2025
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
30.09.2025
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
1 : 1
27.09.2025
Сампдория
75' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
2 : 0
19.09.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
3 : 0
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Бари
Был в запасе
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