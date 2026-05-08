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Италия. Серия B
Команды
Падова
Alessandro Boi
Статистика
Alessandro Boi - статистика
Падова
#13 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Чезена
3 : 4
08.05.2026
Падова
74' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
25.04.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Падова
1 : 0
12.04.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Падова
0 : 1
21.03.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Венеция
3 : 1
17.03.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Падова
1 : 3
14.03.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Модена
1 : 2
28.02.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Палермо
1 : 0
27.12.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Падова
1 : 1
20.12.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Реджана 1919
1 : 2
13.12.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Пескара
0 : 1
29.11.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
0 : 2
22.11.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Мантова
1 : 0
08.11.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 2
26.10.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
0 : 1
19.10.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
2 : 1
04.10.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Каррарезе
0 : 0
31.08.2025
Падова
Был в запасе
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