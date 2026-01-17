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Италия. Серия B
Команды
Авеллино
Facundo Lescano
Статистика
Facundo Lescano - статистика
Авеллино
#32 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авеллино
11
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 20 тур
Авеллино
1 : 2
17.01.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Авеллино
2 : 1
10.01.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
1 : 1
27.12.2025
Авеллино
87' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Авеллино
2 : 2
20.12.2025
Палермо
85' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Катанцаро
1 : 0
13.12.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Авеллино
1 : 1
08.12.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
0 : 1
29.11.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Авеллино
0 : 3
22.11.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Чезена
3 : 0
09.11.2025
Авеллино
62' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Авеллино
4 : 3
01.11.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Пескара
1 : 1
28.10.2025
Авеллино
1' - 57'
Италия. Серия В, 9 тур
Авеллино
0 : 4
25.10.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Юве Стабиа
2 : 0
18.10.2025
Авеллино
77' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Авеллино
0 : 0
04.10.2025
Мантова
1' - 46'
Италия. Серия В, 6 тур
Падова
2 : 2
30.09.2025
Авеллино
1' - 73'
44'
31'
Италия. Серия В, 5 тур
Авеллино
2 : 0
27.09.2025
Виртус Энтелла
76' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Каррарезе
3 : 4
21.09.2025
Авеллино
72' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Авеллино
2 : 1
12.09.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 1
31.08.2025
Авеллино
1' - 79'
Италия. Серия В, 1 тур
Фрозиноне
2 : 0
24.08.2025
Авеллино
1' - 71'
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