Сергей Васильев - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Вес
|87
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергомаш
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
(3:5)п
|Уфа (Уфа)