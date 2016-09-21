Денис Белобаев - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Белобаев
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Имя
|Денис
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Белобаев
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергомаш
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|113' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
(3:5)п
|Уфа (Уфа)