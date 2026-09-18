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Франция. Лига 2
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Клермон
Julien Astic
Статистика
Julien Astic - статистика
Клермон
#13 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
1' - 64'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 2 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
1' - 64'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
1' - 61'
9'
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 2, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
14.08.2026
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 2, 1 тур
Клермон
0 : 0
08.08.2026
Реймс
Был в запасе
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