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Норвегия. Элитсериен
Команды
Кристиансунд
Syver Skeide
Статистика
Syver Skeide - статистика
Кристиансунд
#14 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристиансунд
12
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 0
06.09.2026
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
2 : 2
30.08.2026
Кристиансунд
1' - 82'
70'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
02.08.2026
Кристиансунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
1 : 2
25.07.2026
Старт
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 0
12.07.2026
Кристиансунд
46' - 90'
78'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Волеренга
3 : 1
29.05.2026
Кристиансунд
76' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Кристиансунд
1 : 2
24.05.2026
Викинг
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Олесунн
1 : 1
26.04.2026
Кристиансунд
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Тромсе
2 : 0
11.04.2026
Кристиансунд
1' - 67'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Кристиансунд
0 : 3
06.04.2026
Буде-Глимт
1' - 63'
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