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Италия. Серия B
Команды
Виртус Энтелла
Antonio Boccadamo
Статистика
Antonio Boccadamo - статистика
Виртус Энтелла
#77 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виртус Энтелла
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
08.05.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
25.04.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Эмполи
1 : 1
19.04.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
11.04.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Мантова
1 : 0
06.04.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Виртус Энтелла
3 : 0
22.03.2026
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Пескара
3 : 0
18.03.2026
Виртус Энтелла
64' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
15.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.03.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
03.03.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Монца
2 : 0
27.02.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Виртус Энтелла
1 : 3
21.02.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
08.12.2025
Специя
74' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
0 : 0
08.11.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
01.11.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Фрозиноне
4 : 0
28.10.2025
Виртус Энтелла
64' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
25.10.2025
Пескара
85' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
17.10.2025
Сампдория
89' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
2 : 0
05.10.2025
Виртус Энтелла
89' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
30.09.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Авеллино
2 : 0
27.09.2025
Виртус Энтелла
79' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
2 : 1
21.09.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
14.09.2025
Мантова
84' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Чезена
1 : 1
30.08.2025
Виртус Энтелла
88' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
23.08.2025
Юве Стабиа
88' - 90'
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