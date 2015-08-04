Игорь Суров - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Суров
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Суров
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|18.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|58'
|12.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|87'
|04.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|87'