Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Hélder Tavares - статистика

Тондела
#8 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тондела
20
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
61' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
72' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
64' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
1' - 66'
65'
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
2 : 0
19.04.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
2 : 2
13.04.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
03.04.2026
Тондела
80' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
1' - 74'
73'
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
0 : 1
09.03.2026
Риу Аве
75' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Тондела
2 : 2
01.03.2026
Санта-Клара
71' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 2
20.02.2026
Тондела
67' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Тондела
1 : 1
13.02.2026
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 2
07.02.2026
Тондела
90' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Тондела
0 : 0
01.02.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Фамаликан
3 : 0
25.01.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Тондела
0 : 1
18.01.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
11.01.2026
Тондела
82' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Тондела
3 : 1
03.01.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
1 : 2
21.12.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Насьональ
3 : 1
15.12.2025
Тондела
71' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Тондела
0 : 2
07.12.2025
Порту
69' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
82' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
0 : 1
08.11.2025
Витория Гимараеш
1' - 61'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
1' - 70'
57'
69'
Португалия. Примейра, 9 тур
Тондела
0 : 3
26.10.2025
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 0
05.10.2025
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Тондела
0 : 0
21.09.2025
Эштрела
Был в запасе
87'
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 0
12.09.2025
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Тондела
2 : 2
31.08.2025
Эшторил
80' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
3 : 0
23.08.2025
Тондела
1' - 46'
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
0 : 1
16.08.2025
Фамаликан
87' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
1' - 63'
Главные новости
Никто из игроков сборной Португалии не лайкнул и не прокомментировал пост Роналду о конфликте с Жезушем
17:09
Мостовой – о новом тренере «Родины»: «Даже комментировать уже не хочется»
16:58
1
Стало известно, сыграет ли Воробьев с «Зенитом»
16:50
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
16:29
4
Радимов дал оценку скандалу в сборной Португалии с участием Роналду
16:16
Пономарев – о новом тренере «Родины»: «Это безобразие!»
16:04
5
Ромарио: «Роналду ошибся, потому что не послал Жезуша»
15:30
3
«Родина» объявила имя нового главного тренера
15:15
4
Сутормин сказал, кем видит Дзюбу после завершения карьеры
15:03
2
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14:18
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+