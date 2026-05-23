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Чехия. Шанс Лига
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Карвина
Jan Chytry
Статистика
Jan Chytry - статистика
Карвина
#24 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карвина
20
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
1' - 64'
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Дукла
1 : 2
18.04.2026
Карвина
1' - 90'
42'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Карвина
3 : 1
12.04.2026
Слован
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Спарта
2 : 0
05.04.2026
Карвина
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Сигма
2 : 2
15.03.2026
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Карвина
1 : 2
08.03.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Карвина
0 : 2
01.03.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Яблонец
1 : 0
21.02.2026
Карвина
1' - 87'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Карвина
1 : 3
14.02.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Теплице
2 : 0
07.02.2026
Карвина
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Карвина
0 : 2
01.02.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Богемианс 1905
0 : 3
14.12.2025
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Карвина
0 : 0
07.12.2025
Баник
27' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Фастав
1 : 3
29.11.2025
Карвина
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Карвина
4 : 3
23.11.2025
Градец-Кралове
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Слован
6 : 0
09.11.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Карвина
2 : 1
02.11.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
2 : 4
25.10.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Карвина
1 : 1
18.10.2025
Сигма
1' - 78'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
2 : 1
04.10.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
1 : 2
27.09.2025
Карвина
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 2
20.09.2025
Яблонец
1' - 79'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Славия
3 : 1
13.09.2025
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
4 : 1
30.08.2025
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
23.08.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2025
Богемианс 1905
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 2
10.08.2025
Карвина
Был в запасе
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