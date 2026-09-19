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Лига 1 2025/2026
Команды
Труа
Анис Узенаджи
Статистика
€ 500 тыс
Анис Узенаджи - статистика
Труа
4 ноября 2006 (19), Обервилье
#3 | Защитник
177 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 0
19.09.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 0
19.09.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 6
06.09.2026
Страсбур
1' - 90'
9'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
29.08.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
22.08.2026
Париж
1' - 90'
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